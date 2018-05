Serie A Juventus, Buffon esce dal campo tra le lacrime

Al minuto 63' la passerella è finita: Gianluigi Buffon lascia il campo a Pinsoglio e conclude la sua avventura da giocatore alla Juventus. Tutto lo Stadium si alza in piedi ed applaude, intanto i compagni di squadra si stringono al capitano e quelli in panchina gli fanno il "pasillo". Perfino Max Allegri si commuove, poi cerca di dissimulare dando indicazioni ai suoi. Il portierone rientra in panchina e, non trattenendo le lacrime, contraccambia il saluto ai tifosi.