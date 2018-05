Serie A Juventus-Bologna: Rugani meritava il cartellino rosso

Nel primo tempo di Juventus-Bologna, episodio al 26': Buffon sbaglia il passaggio, Crisetig si avventa sul pallone e Rugani cerca di contrastarlo. Irrati fischia calcio di rigore e ammonisce il difensore bianconero, ricevendo conferma (dopo quasi quattro minuti - anche se poi se ne sono recuperati solo due - perché le comunicazioni tra sala VAR e arbitro non funzionavano correttamente) anche dai collaboratori alla VAR. Secondo il nostro esperto De Marco, però, Rugani andava espulso: "C'erano tutti i parametri per la chiara occasione da gol: distanza dalla porta, direzione verso la porta, il possesso del pallone è del calciatore del Bologna e non c'era nessun difensore in recupero. Le nuove regole evitano la tripla sanzione solo se il difensore prova a giocare il pallone, non è il caso di Rugani". Sugli altri due casi (Keita su Cuadrado a inizio ripresa e Khedira su Keita nell'occasione del 2-1), così il nostro opinionista: "Sono lievi spinte di cui è difficile percepire l'entità, c'è da notare che Irrati ha usato lo stesso metro di giudizio non punendole. Sono situazioni interpretabili e quindi la VAR non può intervenire".