Serie A Juventus, Bernardeschi rischia un mese di stop

Juventus in ansia per le condizioni di Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina, toccato duro da Rincon nel derby con il Torino, ha riportato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. L'esterno rischia di stare fermo per un mese, saltando quindi anche il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham: per stabilire con più precisione i tempi di recupero saranno necessari ulteriori accertamenti e capire quanto siano stati sollecitati i legamenti. Situazione migliore sul fronte Higuain: l'attaccante bianconero, uscito al 15' in seguito a uno scontro con Sirigu, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per la doppia sfida di campionato e Coppa Italia con l'Atalanta. Molto probabile che il Pipita rientri per la delicata trasferta all'Olimpico contro la Lazio il prossimo 3 marzo.