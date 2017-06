Serie A Juventus: Barzagli, lussazione alla spalla

Lo scontro con Dainelli, le lacrime e il viaggio in barella verso l'ospedale: si era temuto il peggio per Andrea Barzagli ma gli esami sembrano aver escluso guai gravi. Il difensore ha riportato una lussazione alla spalla, ridotta in ospedale, e gli è stato applicato un tutore immobilizzante.