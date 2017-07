Serie A Juventus, Allianz Stadium tutto esaurito

É già tutto esaurito l'Allianz Stadium per la serie A 2017/18, lo ha annunciato la Juventus: "Dopo la fase di acquisto riservata agli abbonati del 2016/2017, sono bastate poche ore di vendita riservata ai titolari di J1897 Membership e Premium Membership per raggiungere, anche per la stagione 2017/2018, il tutto esaurito all'Allianz Stadium: 25.300 abbonamenti che, sommati ai 4.000 posti Premium, portano il totale abbonamenti stagionali a 29.300".