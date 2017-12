Serie A Juve, Sturaro litiga con un bambino di 12 anni: "Zitto Gomorra"

Stefano Sturaro si trova al centro di una bufera social dopo che lo scorso 1 dicembre il centrocampista della Juventus è stato protagonista di un duro litigio con un tifoso napoletano, un bambino di 12 anni, che aveva insultato la squadra bianconera su Instagram. Il piccolo sostenitore azzurro aveva commentato la foto di una fan page bianconera con la scritta "Juve m...a", il centrocampista bianconero, 24 anni, ha reagito in maniera spropositata chiamando il 12enne "Gomorra". E non è tutto: "Stai buono che ti faccio fare una figura di m...a che nemmeno ti immagini: poi piangi per tre giorni - ha scritto Sturaro - Vai a giocare con i Pokemon e non rompere il c...o, ritardato che non sai altro". E poi ancora: "Sono qui con tua mamma...". Una vera e propria scivolata social che appare inspiegabile e ha lasciato senza parole anche la famiglia del bambino: "Non è logico che un calciatore pieno di soldi e di fama se la prenda, via social, con un ragazzino di 12 anni che sogna di fare il calciatore" ha dichiarato il fratello maggiore. Gli screenshot della conversazione sono stati pubblicati da FanPage.it.