Serie A Juve, stiramento per Pjanic: incerti i tempi di recupero

Massimiliano Allegri perde Miralem Pjanic sicuramente almeno per la trasferta di Bergamo. I primi esami strumentali a cui si è sottoposto il bosniaco dopo l'infortunio nel riscaldamento della sfida contro l'Olympiacos, hanno evidenziato una lesione di tipo distrattivo di piccola-media entità al quadricipite femorale della coscia destra. "Saranno necessari ulteriori controlli per una migliore definizione prognostica per la ripresa dell'attività" comunica attraverso il proprio profilo ufficiale la Juventus, che spera di recuperare il centrocampista per la sfida di sabato 14 contro la Lazio.