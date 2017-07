Serie A Juve-Schick in stand by, le due squadre aspettano i test

Lunedì, o nella peggiore delle ipotesi a metà settimana: l’esito degli approfondimenti medici romani di Patrik Schick è atteso con molta ansia da Juve e Samp, oltre che dalla punta ceca preoccupata sul suo stato di salute. Il problemino registrato durante le visite del 22 giugno sta facendo pesantemente traballare un lauto accordo da 30,5 milioni e ha imposto test ulteriori di verifica al Gemelli di Roma con l’imprimatur del Coni, come spiega La Gazzetta dello Sport. Quando i risultati potranno essere sintetizzati, si prenderà una decisione sull'idoneità alla pratica agonistica: in caso di conferma del problema riscontrato 20 giorni fa, lo stop potrebbe essere intorno al mese e mezzo. Intanto, anche le società sono in stand by prima di tornare a parlarsi coi risultati in mano.