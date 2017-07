Serie A Juve, per la prima volta nella storia arriva il retrosponsor

Piccola rivoluzione in casa Juventus, sulle maglie dei bianconeri arriva il retrosponsor (lo sponsor sotto i numeri di maglia). Si tratta di una pratica divenuta molto comune tra i club, soprattutto in Brasile, dove diverse società adottano questo escamotage pur di guadagnare qualcosa in più a livello economico. Lo stesso club piemontese ha annunciato a tal proposito l'accordo con l'azienda giapponese Cygames, facente parte del settore dei videogiochi. "Questo accordo per Juventus è strategico - ha spiegato il Co-Chief Revenue Officer bianconero Giorgio Ricci - perché permette di penetrare con forza nel mercato giapponese e più in generale di rafforzare la nostra presenza in Asia".