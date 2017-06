Serie A Juve: palle di neve durante l'allenamento a Vinovo

C'è euforia in casa Juventus. Come mostrano gli atteggiamenti dei giocatori, l'ambiente bianconero è rilassato in vista della finale di Supercoppa di Doha contro il Milan. A pochi giorni dall'ultima partita del 2016, che si disputerà il 23 dicembre, il clima è scherzoso nell'allenamento tenutosi a Vinovo. Tra i più brillanti Sturaro e Mandzukic, che hanno improvvisato una battaglia a palle di neve.