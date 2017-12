Serie A Juve, nessuno come te a dicembre. Disastro Inter

Doveva essere un mese di fuoco e invece la Juve lo sta superando alla grande. I bianconeri hanno fatto meglio di tutte le big a dicembre: hanno battuto Napoli e Roma e pareggiato con l'Inter oltre ad essersi garantiti il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. 10 punti in totale in campionato: tre in più di Napoli, Roma e Lazio (i biancocelesti sono secondi se si tiene conto anche dei risultati nelle coppe europee). Chi invece sta chiudendo molto male il 2017 è l'Inter, reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, dove è arrivata l'eliminazione a opera del Milan. I nerazzurri (assenti in Europa) sono all'ultima posizione di questa classifica parziale anche se la situazione generale resta diversa rispetto ai cugini perché Spalletti è comunque 3° a -5 dalla capolista Napoli mente Gattuso è 11° e lontano dalla zona Champions. Le multime partite dell'anno sentenzieranno se il Diavolo ha superato la crisi e se il Biscione è pronto o meno a riscattarsi.