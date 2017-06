Serie A Juve, mercato quasi fermo: negli ultimi 2 anni a giugno invece...

Nessun acquisto se si eccettua quello ormai concluso anche se non ancora ufficializzato di Schick. In casa Juventus gli obiettivi restano comunque tanti e nella scorsa settimana Marotta aveva spiegato che il club stava facendo sondaggi esplorativi prima di essere più concreti. I bianconeri non sono rimasti infatti fermi e hanno effettuato una prima offerta al Real Madrid per Danilo: 15 milioni di euro a fronte dei 25 chiesti dai blancos. Il terzino delle merengues è dunque il candidato numero 1 per prendere il posto di Dani Alves. L'arrivo di Danillo precluderebbe l'acquisizione di Douglas Costa perché le due caselle per gli extracomunitari sarebbero già occupate: in pole andrebbe Bernardeschi. Sulla fascia sinistra Spinazzola potrebbe arrivare già in estate qualora Alex Sandro partisse (c'è un'offerta del Chelsea da 70 milioni). I tifosi bianconeri possono stare tranquilli anche se nelle ultime due stagioni Marotta e Paratici a giugno avevano già effettuato colpi importanti: nel 2015 Dybala, Khedira e Mandzukic mentre nel 2016 Pjanic e Dani Alves. La rosa di quest'anno però ha conquistato scudetto e coppa Italia e raggiunto la finale di Champions: nons ervono insomma rivoluzioni.