Serie A Juve-Lazio, Buffon a Immobile: "Hai fatto ancora il furbo"

Compagni in Nazionale, avversarsi nei club: per Buffon e Immobile secondo incrocio pericoloso stagionale, con relative polemiche. Come in Supercoppa Italiana, allo Stadium l'attaccante della Lazio è riuscito a conquistarsi un calcio di rigore subendo fallo dal capitano della Juventus. Ma per il portiere bianconero, il fallo evidentemente non c'era. Come ricostruito da Tuttosport, Buffon avrebbe detto a Immobile "Ciro, hai fatto ancora il furbo".