Serie A Juve, la nuova maglia sarà vintage

Il sito Foothealines.com ha postato in rete una serie di foto riguardanti una maglia della Juventus che dovrebbe essere messa in commercio da Adidas e dedicata a tutti i tifosi bianconeri, una maglia vintage ideata da Adidas riprendendo alcune caratteristiche delle divise del passato. Sarà bianconera a strisce sottili con scudetto in bella mostra e logo Juve tono su tono, decentrato, nella parte bassa della maglia.