Serie A Juve, l'ultimo 0-0 65 partite fa

Con lo 0-0 di stasera si interrompe la striscia record della Juventus di 44 partite consecutive di Serie A con gol all’attivo.

I bianconeri non pareggiavano per 0-0 in campionato dal febbraio 2016 (vs Bologna): 65 partite fa.

Prima dell’Inter, l’ultima squadra che aveva tenuto la porta inviolata in un match di campionato allo Stadium era stata l’Udinese nell’agosto 2015: 45 partite fa.

L’ultimo 0-0 casalingo della Juventus in campionato risaliva al novembre 2012, contro la Lazio.

Per la prima volta in questo campionato, la Juventus ha tenuto la porta inviolata per tre gare consecutive.

L’Inter ha fallito l’appuntamento con il gol solo in due delle ultime 19 partite di campionato: in occasione dei due pareggi per 0-0 di stasera e di Napoli.

Nessun tiro per l’Inter nel primo tempo: in Serie A, ai nerazzurri non accadeva da maggio 2014 (vs Milan).

L’Inter ha effettuato solo sette cross su azione stasera: minimo stagionale per la squadra di Spalletti, al pari del match di Napoli.

Record di falli fatti per l’Inter in un match di questo campionato, 21.

L’Inter ha concesso otto tiri nello specchio alla Juventus: record negativo per i nerazzurri in un match di questo campionato.

Giorgio Chiellini ha disputato stasera la sua 450ª partita con la maglia della Juventus, in tutte le competizioni.

Mario Mandzukic ha indirizzato cinque tiri nello specchio stasera, almeno quattro più di ogni altro giocatore in campo.