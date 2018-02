Serie A Juve, l'infermeria pian piano si svuota: Matuidi brucia le tappe

Per la Juventus questo è il momento decisivo della stagione, il 2-2 casalingo contro il Tottenham ha lasciato qualche nervosismo di troppo nello spogliatoio dei bianconeri, che ultimamente sono stati martoriati dagli infortuni. Allegri ha bisogno di tutti per continuare la corsa scudetto contro il Napoli e provare ad andare avanti in Champions, ma come stanno gli infortunati juventini? Questo il bollettino dall'infermeria di Vinovo...