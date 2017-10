Serie A Juve, Khedira adesso preoccupa: "Tempi di recupero non brevi"

Emergenza a centrocampo per Massimiliano Allegri. Oltre agli infortuni, già noti, di Marchisio e Pjanic, si aggiunge infatti anche quello di anche Sami Khedira, indisponibile ormai da più di un mese, ovvero dall'ultima sosta per le Nazionali. "Ha un’infiammazione al ginocchio ed è il riacutizzarsi dell’infortunio avuto in Nazionale. Lo rivedremo dopo la sosta" ha detto Allegri in conferenza stampa, ma dopo la sosta non significa necessariamente sabato 14 ottobre contro la Lazio. Stando a quanto scrive 'Tuttosport', infatti, Khedira "non si rivedrà in campo in tempi brevi" e la Juventus sarà dunque costretta ad affidarsi alla coppia Bentancur-Matuidi, che comunque fin qui hanno dato ampie garanzie.