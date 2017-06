Serie A Juve-Inter, che duello: Allegri batte Pioli 8-3

La classifica dice che sulla carta è una sfida impari, che la Juve (da 5 anni e mezzo) è nettamente più forte. Poi però il campo, all'andata, ha premiato l'Inter. Mettiamoli di nuovo a confronto, allora, uno per uno, bianconeri e nerazzurri e vediamo, sulla carta, chi la spunta, in attesa della partitissima di domenica. Ora che la Juve è diventata a 5 stelle, Allegri e Pioli vanno in campo con lo stesso modulo, 4-2-3-1 e allora i duelli tra i singoli sono più facili, ipotizzando le possibili formazioni titolari di domenica sera. Poi magari Marchisio rientra dal 1', gioca Barzagli e non Lichtsteiner, Medel scalza Murillo, e si stravolge tutto. O forse nulla. La Juve, per noi, vince 8-3.