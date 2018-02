Serie A Juve, infermeria piena: come stanno gli infortunati?

La Juventus reduce dal 7-0 al Sassuolo si appresta ad entrare in una delle fasi più calde della sua stagione, la corsa scudetto col Napoli e la Champions entrano nel vivo (venerdì c'è la Fiorentina, poi il Tottenham martedì e il derby domenica) e Massimiliano Allegri ha più di una gatta da pelare. L'infermeria dei bianconeri è affollata, dopo la sfida coi neroverdi alla lista si è aggiunto anche Matuidi e le opzioni per il tecnico si riducono ulteriormente. Ma vediamo caso per caso come stanno gli infortunati di casa Juve.