Serie A Juve, il ritorno di Marchisio: "Davvero una splendida sensazione!"

"Il mio stadio, la mia squadra, i miei amici. Che belle sensazioni!". Marchisio affida ai social l'emozione del ritorno in campo dopo due mesi di stop: era sceso in campo per l'ultima volta il 19 agosto con il Cagliari prima dello stop per problemi al ginocchio sinistro. Nella vittoria contro la Spal, il centrocampista è entrato in campo a partita in corso regalando una prova incoraggiante e candidandosi come seria alternativa in mediana: Allegri può sorridere.