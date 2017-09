Serie A Juve, Higuain scalda i motori: tripletta al Chieri

Test a Vinovo per la Juve in vista degli impegni contro Chievo e Barcellona. I bianconeri di Allegri hanno battuto 5-0 il Chieri, formazione che milita in Serie D. A segno Higuain (tripletta), Bernardeschi e Pjanic.