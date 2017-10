Serie A Juve, Higuain col nuovo tatuaggio: "Hasta la victoria siempre"

Gonzalo Higuain mette in mostra il nuovo tatuaggio: nella parte inferiore della schiena, appena sopra il bacino, compare la scritta "Hasta la victoria siempre", il celebre slogan della sinistra rivoluzionaria attribuito a Che Guevara. La traduzione letterale in italiano è: "Fino alla vittoria, sempre". In qualche modo è anche il "credo" juventino.