Serie A Juve, festa scudetto senza tifosi: "Noi non ci saremo"

“Roma-Juve: noi non ci saremo! Basta! Il vaso è colmo”. La Juventus si appresta a festeggiare il suo storico settimo scudetto consecutivo senza i suoi tifosi, che hanno deciso di disertare l'Olimpico per protestare contro il caro biglietti: "È inaccettabile il prezzo di €70 (più costi di commissione) per il settore ospiti - si legge nel comunicato diffuso dai gruppi organizzati della Curva Sud “Gaetano Scirea” - Il salasso del caro-biglietto è ormai una mannaia sul capo del tifoso juventino, consapevole di tifare una squadra vincente che dovunque vada crea i presupposti per fare botteghino“. La protesta dei bianconeri era iniziata già durante la partita contro il Bologna, quando allo Stadium gli striscioni furono appesi al contrario, ora un gesto dal forte valore simbolico e anche un appello alla politica: "Auspichiamo che le forze politiche prendano atto della controtendenza delle società calcistiche, legiferando un tetto massimo per il biglietto dei settori popolari. Invitiamo tutti gli Juventus Official Fan Club e i tifosi bianconeri a disertare in massa la trasferta di Roma e a non esporre comunque i vari striscioni o pezze in segno di protesta contro il caro prezzi, solidarizzando così con la nostra iniziativa. Il vaso è colmo!”