Serie A Juve, è la fine di un ciclo? I magnifici cinque al passo d'addio

Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio. Sono i cinque senatori della Juventus che sono entrati nella storia dei bianconeri e del calcio italiano vincendo tutti i sette gli scudetti conquistati dalla Vecchia Signora negli ultimi sette anni. Sono loro i pilastri di una squadra che in queste stagioni, pur cambiano tanto, ha mantenuto intatta la sua ossatura, nonostante diversi addii eccellenti come quelli di Pirlo, Vidal e Bonucci. Adesso, però, per un motivo o per un altro, sembrano (quasi) tutti destinati a dire addio...