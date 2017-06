Serie A Juve, è di Kean il primo gol di un millennial in Serie A

La Juventus continua a macinare record, anche nell'ultima giornata e senza niente da chiedere al campionato. Il gol che decide la partita di Bologna è stato infatti segnato da Moise Kean, che diventa così il primo millenial a segnare in Serie A e in tutti e cinque i principali campionati europei. La sensazione l'avevamo già avuto il giorno dell'esordio in Champions, si tratta di un predestinato.