Serie A Juve, Dybala record: in gol nelle prime 4 giornate di Serie A

È la domenica di Paulo Dybala. Come molte altre, questa un po' di più. L'attaccante argentino, alla centesima presenza con la maglia della Juve in tutte le competizione, riscatta la prova opaca di Barcellona e al Sassuolo segna una tripletta arrivando a quota 52 gol, più di uno ogni due partite. Quest'anno, sta andando ben oltre la media: alla quarta giornata, infatti, la Joya è già a quota 7 e con le magie di Reggio Emilia ha battuto un record. È il primo giocatore della storia della Juve a segnare in ogni partita dopo 4 turni di campionato.