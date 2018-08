Serie A Juve, Cristiano Ronaldo: "Primo allenamento duro"

"Primo allenamento duro". Lo scrive in portoghese, stavolta, Cristiano Ronaldo. Alla Continassa si suda già, con i reduci dal Mondiale che non hanno raggiunto i compagni negli Stati Uniti: la nuova stagione, del resto, è cominciata e anche per CR7 è arrivato il momento di lavorare duramente, come è abituato a fare da anni. Ma, come si evince dalle foto, sempre col sorriso sulle labbra. E poi, come ha detto più volte Matuidi, alla Juve "si fatica parecchio". Meglio che Cristiano lo capisca subito.