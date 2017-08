Serie A Juve-Cagliari, il Var "fischia" un rigore storico

Primo episodio di Var nella storia della Serie A: al 38' del primo tempo, sull'1-0 per la Juve, l'arbitro Maresca ha fischiato il rigore per Cagliari per un contatto Alex Sandro-Duje Cop che lui aveva considerato regolare. Dopo aver rivisto le immagini, è stato il Var Valeri ad "assegnare" il penalty. Che poi Farias si è fatto parare da Buffon.