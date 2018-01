Serie A Juve, Buffon out a Cagliari: addio al record di Maldini

Un'altra assenza per Buffon, come annunciato da Allegri in conferenza stampa, ed è un'assenza che "fa male" per il numero uno bianconero, che dice addio alla possibilità di scavalcare Paolo Maldini in cima alla speciale classifica dei giocatori con più presenze nella storia della Serie A: mancano 19 partite alla fine del campionato, ma il capitano della Juve, che è a quota 629 presenze, salterà la trasferta di Cagliari e dunque potrà al massimo potrà raggiungere quota 647 e appaiare l'ex Milan. Per farlo, dovrà giocare sempre, almeno un minuto, da qui alla fine: finora ha collezionato solo 10 presenze in 20 giornate, andando per 5 volte in panchina (turnover), mentre nelle ultime 5 è rimasto fuori per un infortunio muscolare al polpaccio.