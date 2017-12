Serie A Juve, Buffon: il record di presenze in Serie A è a rischio

Un'altra assenza e Buffon non potrà scavalcare Maldini, altre due e addio record: mancano 19 partite alla fine del campionato, il capitano della Juve è a quota 629 presenze in Serie A e al massimo potrà raggiungere quota 648, una in più dell'ex milanista. Per farlo, dovrà giocare sempre, almeno un minuto, da qui alla fine: finora ha collezionato solo 10 presenze in 19 giornate, andando per 5 volte in panchina (turnover), mentre nelle ultime 4 partite è rimasto fuori per un infortunio muscolare. Considerando che questo quasi certamente sarà il suo ultimo anno, Buffon probabilmente ci terrà a recuperare in fretta per diventare il calciatore con il maggior numero di presenze in A.