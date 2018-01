Serie A Juve, Benatia "tagga" Barzagli e Chiellini: "Se tossiamo è rigore"

Medhi Benatia ironizza sul rigore assegnato dall'arbitro Valeri di Roma con la collaborazione del Var Fabbri durante Atalanta-Juventus: al difensore bianconero è piaciuta la battuta di un utente che ha taggato lui, Barzagil e Chiellini: "Non tossite in area che col Var ci becchiamo rigore contro. Fate attenzione". Il giocatore ha inserito il post dei tifoso in una Instagram Story taggando a sua volta i compagni di squadra.