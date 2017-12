Serie A Juve, Allegri recupera Pjanic per il derby

Massimiliano Allegri potrà contare su Miralem Pjanic nel derby di Coppa Italia. Come riferisce il sito ufficiale della Juventus il centrocampista bosniaco, assente a Verona per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra, "ha sostenuto l'intero allenamento con i compagni e Mattia De Sciglio ha svolto una parte della seduta con il gruppo, mentre Gigi Buffon, Juan Cuadrado e Benedict Howedes hanno continuato con il proprio programma di lavoro personalizzato". Anche domani, 1 gennaio, i bianconeri saranno al lavoro per preparare la sfida con il Torino in programma mercoledì sera.