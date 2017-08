Serie A Juve, Allegri manda in panchina 150 milioni

Szczesny, De Sciglio, Matuidi, Bentancur, Douglas Costa, Bernardeschi: sono i sei volti nuovi della Juve, costati circa 152 milioni, tra base fissa, bonus e diritti di riscatto (nel caso di Douglas Costa). Finora nessuno di loro ha mai giocato titolare tra campionato e Supercoppa italiana, solo Szczesny non è mai sceso in campo: in totale hanno collezionato 161 minuti, solo 76 in Serie A, dove non hanno ancora esordito De Sciglio e Bernardeschi. Allegri conferma la sua particolare prudenza nell'utilizzo dei nuovi: Dybala fu un caso nel 2015, Higuain l'anno scorso partì dalla panchina al debutto in A salvo entrare e segnare il gol partita contro la Fiorentina.