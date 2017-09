Serie A Juve, Allegri: "Da Pjanic non me lo aspetto"

La Juve batte la Fiorentina 1-0 e vola in testa a punteggio pieno, ma al triplice fischio Allegri è una furia e invece di esultare va dritto negli spogliatoi visibilmente arrabbiato. Nel dopo gara il tecnico ha spiegato: "Pjanic ha tirato da 50 metri, all’ultimo minuto, e queste cose a me fanno molto arrabbiare perché da un giocatore che ha 500 partite in carriera mi aspetto che faccia finire lì la partita, tenendo la palla".