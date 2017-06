Serie A Juve, 6 tremenda: 20 anni fa la storica vittoria sul Milan...

Ricorrenza importante in casa Juventus, che oggi festeggia il ventennale della storica impresa di San Siro, quando i bianconeri travolsero il Milan umiliandolo con un clamoroso 6-1, che è ancora oggi la sconfitta interna più pesante della storia dei rossoneri in campionato. In un San Siro tutto esaurito, la Juventus di Marcello Lippi impartì una severa lezione al Milan di Arrigo Sacchi, compiendo il passo decisivo verso la conquista del 24.mo scudetto della storia bianconera. Mattatori di quella serata furono il centrocampista serbo Vladimir Jugovic e Christian Vieri, autori di una doppietta. A completare il trionfo bianconero ci pensarono Zinedine Zidane, su rigore, e Nicola Amoruso. Di Marco Simone al 76’ la rete della bandiera per i rossoneri.