Serie A Juan Jesus, auguri a De Rossi: "Pensavo fossi un bast...."

Singolari auguri di compleanno di Juan Jesus a Daniele De Rossi: il capitano della Roma compie 34 anni il compagno gli ha dedicato un simpatico post su Facebook. "Non avrei mai immaginato che tu fossi la persona che sei. Quante volte ho giocato contro di te e ho pensato: "Questo De Rossi è un 'bastardo'!". Ma come sempre la vita insegna a non giudicare mai se non conosci qualcuno".