Serie A Jessica Immobile: "Capocannoniere, 41 gol e... scarso amore"

"Capocannoniere serie A, capocannoniere Europa League, 41 gol stagionali, premio miglior giocatore dell'anno: scarso amore". Il post sibillino di Jessica Immobile fa discutere: con chi ce l'ha la moglie del centravanti? Alcuni hanno interpretato il suo messaggio come un eventuale riferimento a un mancato adeguamento contrattuale da parte della Lazio. Possibile, ma poco probabile, che Jessica se la sia presa per le pochissime critiche rivolte al giocatore dopo la sfida con l'Inter. Di sicuro c'è che Ciro Immobile non ha spento del tutto le voci di mercato ("Farò lavorare gli agenti") nonostante le parole d'amore per la Lazio che del resto il giorno precedente erano state scritte dalla stessa Jessica su Instagram: "Grazie Lazio. Grazie per tutte le emozioni che mi avete fatto provare,le gioie e i dolori. Grazie per l'affetto che sempre avete dimostrato a Ciro e anche a me. Vi porto nel mio cuore. Sempre". Un po' in contraddizione con quanto pubblicato 24 ore dopo.