Serie A Jankto, sei un vero artista: che omaggio per Dybala

Un calciatore che omaggia un altro calciatore con una prelibatezza artistica è piuttosto insolito, ma nel calcio dei social succede anche questo. L'oggetto del ritratto è Paulo Dybala, il calciatore-artista è Jakub Jankto, centrocampista dell'Udinese con una vera passione per la Joya, tanto che in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato: "Per me è il più forte di tutti e se continuerà così tra qualche anno vincerà sicuramente il Pallone d’oro. Lo stimo troppo".