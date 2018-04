Serie A Inter: Zanetti, Ronaldo, Zenga e Matthaus nella Hall of Fame

In occasione dei festeggiamenti per i 110 anni, l'Inter ha ufficializzato i primi giocatori della storia nerazzurra ad entrare nella Hall of Fame: sono Walter Zenga (portiere), Javier Zanetti (difensore), Lothar Matthaus (centrocampista) e Ronaldo (Inter). Non solo passato visto che Steven Zhang, a fine serata, si è proiettato al futuro: "Per fortuna ho 26 anni, spero di averne altri cento davanti per migliorare questo club. Garantisco che i tecnici e i giocatori capiscono quanto sia importante migliorare. Vedrete l'Inter, ora diffondete in tutto il mondo l'energia positiva e la tradizione della famiglia Moratti e continuate a lottare per i prossimi cento, duecento, trecento anni".