Serie A Inter, Zanetti a Tokyo per la nuova Academy

L'Inter si espande sempre di più nel mondo. Javier Zanetti era a Tokyo per l'inaugurazione del Centro Sportivo di Fuchu, sede della quarta Inter Academy del Giappone, la prima sul territorio giapponese ad avere degli Élite Teams. "Mi auguro che i ragazzi di qui possano godere al massimo di questa esperienza e divertirsi giocando, imparando. In Giappone ci sono grande educazione e grande rispetto dei valori dello sport, per questo abbiamo fatto finora grandi cose insieme e continueremo a farne. Vedere oggi l'entusiasmo degli oltre 200 bambini di Inter Academy, dei loro familiari, di tutti i tifosi degli Inter Club del Giappone è stato entusiasmante. La loro passione è incredibile".