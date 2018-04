Serie A Inter Wall, il volantino: "Nessuna vernice può cancellare la storia"

Dopo l'atto vandalico che ha deturpato l'Inter Wall di via Borsieri a Milano, nel giorno dell'inaugurazione del murales dedicato ai 110 anni del club nerazzurro è comparso questo volantino scritto dai sostenitori nerazzurri:

"A voi indegni figli di questa metropoli che deturpate la celebrazione dell'anniversario della nascita di chi ha scritto pagine indelebili di storia della Nostra città.

Se siete milanisti sappiate che sebbene separati da rivalità, a parti invertite Noi avremmo dimostrato totale rispetto per chi al nostro pari ha onorato l'immagine della città che amiamo.

Se siete pseudotifosi di altre squadre tornatevene a casa vostra o trasferitevi nelle città delle vostre squadre che non siete degni di Milano.

Sicuri che un uomo che si ritenga tale invece di prendersela con un muro cercherebbe un suo pari, se avete le palle vi invitiamo a presentarvi in ogni luogo dove a difendere l'Inter troverete un interista invece di una parete.

NOI SIAMO MILANO, NOI SIAMO L'INTER E NON C'È VERNICE CHE POSSA CANCELLARE LA STORIA"