Serie A Inter-Verona, il gol del vantaggio merito di...una ragazza

38 secondi dall'inizio di Inter-Verona e nerazzurri in vantaggio con Icardi, bravo a sfruttare la dormita della difesa veneta e a sfruttare l'assist da rimessa laterale di Ivan Perisic, bravo a sua volta a sfruttare la grande velocità di...un raccattapalle. Anzi, di una raccattapalle, perché come ha svelato lo stesso croato tramite il proprio profilo Instagram "C'era una ragazza". "Che passaggio!" ha scritto il 29enne ex Wolfsburg, che di assist se ne intende visto che in campionato quest'anno ne ha già serviti 9.