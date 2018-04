Serie A Inter, un gradito 'ritorno': Ronaldo di nuovo in nerazzurro

L'Inter riabbraccia Ronaldo. L'ex fuoriclasse è a Milano e domenica sarà a San Siro (dove si disputerà la sfida tra la squadra di Spalletti e il Napoli) per prendere parte alle celebrazioni per i 110 anni del club nerazzurro in qualità di candidato per entrare a far parte della Hall of Fame degli attaccanti del club (se la giocherà con Meazza e Altobelli, prevista una cerimonia venerdì). La società di corso Vittorio Emanuele ha regalato al brasiliano, che ha incontrato il connazionale Miranda, la maglia numero 10 con la scritta 'Fenomeno'.