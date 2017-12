Serie A Inter-Udinese, Santon sotto accusa

Partita da dimenticare per Davide Santon: il terzino dell'Inter, alla quinta partita consecutiva da titolare in Serie A, sembrava rinato grazie a Luciano Spalletti, ma contro l'Udinese ha sbagliato sui primi due gol degli avversari, nel primo caso facendosi rubare palla in area di rigore dopo una bella chiusura, nel secondo con il braccio largo che ha portato al rigore di De Paul.