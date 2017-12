Serie A Inter, su Twitter "Non Godopoli?"

Oggi, sull'account Twitter inglese, l'Inter ha chiesto ai tifosi di tutto il mondo da dove avrebbero visto il match contro l'Atalanta, uno ha risposto "London, Ontario (in Canada, ndr)". E l'Inter, per tutta risposta, gli ha scritto "Not Godopoli?". Nessun riferimento diretto o indiretto alle vicende di Calciopoli, semplicemente un riferimento a un tweet inviato all'utente da un suo follower con un cannolo e una pasticceria e l'hashtag #godopoli a indicare una cosa degna di essere apprezzata. Il tweet dell'Inter è stato poi cancellato.