Serie A Inter, Spalletti punge i 'gufi': "Fogne vuote anche questa settimana"

Luciano Spalletti suona la carica all'indomani del pari della su Inter sul campo della Juve. I nerazzurri restano ancora imbattuti e il tecnico su Instagram si rivolge a quanti speravano in un ko allo Stadium: "Vedo molti dispiaciuti per questa prima sconfitta che tarda ad arrivare, come sia un incantesimo da spezzare per fare tornare nuovamente il cigno un brutto anatroccolo... La fiaba per adesso è un'altra... è quella in cui sono i gufi a diventare colombe". Non manca poi una risposta a quanto era stato detto sul canale tematico della Juventus: "Fogne vuote anche questa settimana!"