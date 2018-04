Serie A Inter, Spalletti: "3-0 Milan nel derby? Rimarrebbero sotto"

Giornata di relax a Firenze per Luciano Spalletti in questo periodo di sosta del campionato, anche se tra i tifosi la testa va già al derby del 4 aprile. Un gruppo di ragazzi, infatti, ha fermato il tecnico nerazzurro per farsi un selfie e, tra questi, un sostenitore del Milan gli ha chiesto scherzosamente: "E se vinciamo noi 3-0?". La risposta di Spalletti, "Tanto sarete sempre sotto (in classifica, ndr)", sarebbe stata ugualmente ironica e nei limiti dello sfottò per quanto rischiosa visto che prima della stracittadina c'è un turno di campionato e i rossoneri potrebbero anche accorciare rispetto ai 5 punti di distacco attuali: la sfida è aperta.