Serie A Inter, Skriniar operato agli occhi: "Ora cambia tutto"

"Intervento agli occhi molto veloce e facile! Adesso vedo tutto molto meglio e ancora più chiaro!". Il messaggio che Milan Skriniar posta su Instagram è un ringraziamento a chi effettivamente l'ha operato. Nel dettaglio ha raccontato com'è nata l'idea a futbalsfz.sk: "Mi sono sottoposto ad un esame e il mio oculista mi ha consigliato occhiali e lenti a contatto. Ma di solito non indosso gli occhiali nella vita di tutti i giorni e mi dava fastidio usare le lenti. Così ho deciso di operarmi. In campo non ho mai avuto problemi, le maglie le ho sempre riconosciute. Non avevo problemi di vista così gravi. Certo, uno è sempre preoccupato. Ma hanno studiato ogni dettaglio, stavo bene e non vedevo l’ora di sottopormi a questo intervento. Mio fratello si è operato a febbraio e ora ci vede perfettamente, era molto soddisfatto. Già il mattino dopo l’operazione, ho guardato giù dal balcone e ho visto le targhe delle macchine. Dettagli che non avevo mai visto prima. Penso che sentirò un grande cambiamento in meglio anche in campo. Non vedo l’ora".