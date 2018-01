Serie A Inter, segnali positivi dai social di Icardi: "Obiettivo 100 gol"

La Rete è come il calciomercato, tutto può cambiare nel giro di una notte. Ieri sera il criptico post di Mauro Icardi su Instagram ("Saper dire addio vuol dire crescere") aveva fatto tremare i tifosi nerazzurri e acceso le voci del gossip, oggi l'attaccante nerazzurro, dopo che già nella serata di ieri lo aveva fatto il club, ha confermato come il post non avesse nulla a che vedere con l'Inter o il mercato con un altro post. Il capitano nerazzurro ha infatti pubblicato una Instagram Story con la foto delle nuove scarpe del suo sponsor con tre cifre che hanno un significato particolare: 100, come il numero di reti che vuole raggiungere in serie A (è fermo a quota 99). Ma quindi il post di ieri sera? Cose private, delle quali Mauro (per ora) non intende rivelare altro.