Serie A Inter, Ryanair 'esonera' de Boer: "Tempo di dire ciao"

In casa Inter è caos totale, con de Boer vicinissimo all'esonero (si attende il comunicato ufficiale del club), Pioli in arrivo a Milano (era in vacanza con la famiglia all'estero) e l'allenatore della Primavera Stefano Vecchi che con ogni probabilità dirigerà la squadra nerazzurra nella delicatissima trasferta europea di Southampton. Mentre ad Appiano Gentile sono ore febbrili, la compagnia aerea Ryanair ha deciso di scherzarci su via Twitter...